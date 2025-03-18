Топ-10 производителей инсулина на российском рынке по объему госзакупок в 2024 году

|
|Компания
|Страна происхождения
|Объем продаж в деньгах (млн руб.)
|Изменение год к году (%)
|Объем продаж в упаковках (тыс.)
|Изменение год к году (%)
|Sanofi
|Франция
|10794,7
|–10,7
|3951,2
|0,5
|Novo Nordisk
|Дания
|8012,9
|–17,5
|3041,4
|–23
|«Герофарм»
|Россия
|5095,1
|–5,8
|3682,1
|–0,1
|Завод «Медсинтез»
|Россия
|1729,1
|8
|1228,7
|–6,6
|«Фармстандарт»
|Россия
|652,6
|–13,6
|780,8
|–23,2
|«Эндодженикс»
|Россия
|295,4
|1541,8
|141,3
|2039,4
|Swixx Biopharma
|Швейцария
|248,9
|–54,2
|153
|–55,2
|GlaxoSmithKline
|Великобритания
|217,1
|2832,8
|256,1
|2756,4
|«Фармсинтез»
|Россия
|200,4
|2567,6
|251,2
|1024,6
|«Профитмед»
|Россия
|146,6
|–59
|54,3
|–58,5