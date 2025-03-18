Топ-10 производителей инсулина на российском рынке по объему госзакупок в 2024 году

Компания Страна происхождения Объем продаж в деньгах (млн руб.) Изменение год к году (%) Объем продаж в упаковках (тыс.) Изменение год к году (%) Sanofi Франция 10794,7 –10,7 3951,2 0,5 Novo Nordisk Дания 8012,9 –17,5 3041,4 –23 «Герофарм» Россия 5095,1 –5,8 3682,1 –0,1 Завод «Медсинтез» Россия 1729,1 8 1228,7 –6,6 «Фармстандарт» Россия 652,6 –13,6 780,8 –23,2 «Эндодженикс» Россия 295,4 1541,8 141,3 2039,4 Swixx Biopharma Швейцария 248,9 –54,2 153 –55,2 GlaxoSmithKline Великобритания 217,1 2832,8 256,1 2756,4 «Фармсинтез» Россия 200,4 2567,6 251,2 1024,6 «Профитмед» Россия 146,6 –59 54,3 –58,5