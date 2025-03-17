АВТОВАЗ и его обязательства перед работниками

В начале марта текущего года состоялась информационная конференция о выполнении обязательств и мероприятий коллективного договора АО «АВТОВАЗ» за 2024 год. Было констатировано, что в целом обязательства, взятые на себя администрацией перед трудовым коллективом, исполнены. Также было отмечено, что по инициативе профсоюзной организации, в прошлом году в колдоговор были внесены изменения, которые расширили список социальных льгот и гарантий для работников предприятия.



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Коллективный договор на предприятии действует с февраля 1971 года. Документ практически ежегодно меняется. Все дополнения в коллективном договоре расширяют список социальных обязательств предприятия и направлены на защиту интересов трудового коллектива. Для этого профсоюзная организация АО «АВТОВАЗ» находится в постоянном диалоге с руководством предприятия. В рамках постоянно действующей согласительной комиссии рассматриваются все вопросы и предложения, поступающие от сотрудников. Представляя интересы работников, профсоюз инициирует включение в коллективный договор новых социальных обязательств.

Основная ценность коллективного договора состоит в том, что он, учитывая возможности предприятия, предоставляет работникам больше социальных льгот и гарантий, чем предусмотрено законодательством. В основном они касаются вопросов заработной платы, сохранения рабочих мест, охраны труда и здоровья сотрудников. Это стимулирующие выплаты за рождение детей и за пребывание в декрете и дополнительная поддержка многодетных сотрудников. На заводе также действует программа по приобретению работниками предприятия автомобилей со скидкой от 7% до 10% от рекомендуемой розничной цены. Привилегия распространяется и на бывших сотрудников. Действуют скидки на техническое обслуживание автомобилей.

В профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» состоит порядка 36 тысяч работников автозавода, а также его дочерних предприятий. У многих членов профсоюза есть «Профсоюзная дисконтная карта». Данный проект направлен на обеспечение дополнительной меры социальной поддержки членов профсоюза АСМ и их семей. Дисконтная карта дает возможность получать эксклюзивные скидки на товары и услуги в учреждениях и организациях — партнерах первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Есть и другой проект, направленный на организацию выгодного отдыха и оздоровления членов заводской «первички» АСМ и их родных. Благодаря такой программе членам профсоюза и их близким родственникам предоставляются дополнительные скидки на отдых у партнеров, с которыми заключаются соответствующие соглашения на текущий год. Так, в 2025 году будет продолжено партнерское взаимодействие с санаториями Крыма, Краснодарского края и Башкортостана.