Новороссийск накрывает смогом из-за горящей свалки

Жители различных районов Новороссийска сообщают о запахе гари и плохом самочувствии из-за возгорания на мусорном полигоне. По информации городской администрации, распространению дыма способствовало изменение направления ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Практически во всех районах города ощущается запах гари. Тушение пожара продолжается. Работа ведется круглосуточно», — указано в сообщении администрации Новороссийска.

Новороссийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» ежедневно исследует качество атмосферного воздуха. В поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская, селе Васильевка и ДП Щелба обнаружены превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида серы. В других населенных пунктах превышений не выявлено, утверждает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать пребывания на открытом воздухе, держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и использовать маски для предотвращения отравления продуктами горения. При ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к медикам.

Ликвидация пожара на мусорном полигоне продолжается пятые сутки. Изначальная площадь возгорания составляла 2,5 тыс. кв. м, в настоящее время она уменьшилась до 2,1 тыс.