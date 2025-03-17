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обновлено 22:12

Краснодарцам рекомендовали воздержаться от пребывания на открытом воздухе

В ЕДДС Краснодара рекомендовали жителям воздержаться от пребывания на открытом воздухе в связи с запахом гари от возгораний. По данным службы, возникновение крупных очагов пожара наряду с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к возникновению обширных зон задымления.

Фото: Евгений Киселев

Фото: Евгений Киселев

О неприятном запахе гари в воздухе краснодарцы сообщили вечером 17 марта. Он ощущается в центре города, районе Гидростроя, Комсомольском микрорайоне, территории Камвольно-суконного комбината и других частях краевой столицы.

Нурий Бзасежев

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