Сотрудники МЧС спасли петербурженку из горящей квартиры на улице Димитрова

Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на улице Димитрова во Фрунзенском районе. Пострадавшая была госпитализирована, сообщили в петербургском управлении ведомства.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20:54 — огонь вспыхнул в однокомнатной квартире по адресу «улица Димитрова, д. 10 корпус 1».

На место были направлены три машины МЧС и 15 спасателей. В 21:15 пожар был ликвидирован.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один человек погиб и один пострадал в результате пожара на Замшиной улице.

Дарья Астанина