Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники МЧС спасли петербурженку из горящей квартиры на улице Димитрова

Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на улице Димитрова во Фрунзенском районе. Пострадавшая была госпитализирована, сообщили в петербургском управлении ведомства.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20:54 — огонь вспыхнул в однокомнатной квартире по адресу «улица Димитрова, д. 10 корпус 1».

На место были направлены три машины МЧС и 15 спасателей. В 21:15 пожар был ликвидирован.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один человек погиб и один пострадал в результате пожара на Замшиной улице.

Дарья Астанина

Новости компаний Все