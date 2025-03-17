Аварийный дом на Заводской улице в Парголово стал поводом для возбуждения дела

Аварийный дом на Заводской улице в поселке Парголово привлек внимание правоохранительных органов и стал причиной для возбуждения уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как считает следствие, «лица из числа сотрудников администрации Выборгского района», знавшие, что помещения непригодны для проживания, исключили дом из регпрограммы по капитальному ремонту. Кроме того, представители администрации не приняли мер по переводу здания в статус МКД и обеспечению безопасности жителей, добавили в ведомстве.

В данный момент расследуется дело в рамках ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий). Сотрудники СК уже провели осмотр здания и назначили специальную строительно-техническую экспертизу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-главу жилкомсервиса будут судить за обрушившийся флигель дома на Гороховой.

Дарья Астанина