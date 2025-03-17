Более 15 тысяч обращений обработал МЦУ Краснодара за два месяца

Специалисты Муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара за последние два месяца обработали свыше 15 тыс. обращений от горожан. Об этом на аппаратном совещании под председательством главы города Евгения Наумова заявила директор департамента информационной политики Надежда Лутай, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным администрации, жители активнее всего использовали систему «Инцидент-менеджмент» — 9,2 тыс. обращений. Через чат-бот МЦУ поступило 3,2 тыс. сообщения, а посредством Платформы обратной связи — 2,9 тыс.

Как отметила Надежда Лутай, в феврале количество обращений увеличилось из-за неблагоприятных погодных условий. Помимо традиционных вопросов, горожане стали чаще жаловаться на скользкие дороги и пешеходные зоны.

Информация о проводимых работах регулярно публиковалась в рубрике «Было/Стало» в Telegram-канале «МЦУ Краснодар».

Нурий Бзасежев