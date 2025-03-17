Корыстный недострой

В Октябрьском райсуде Уфы начались прения по уголовному делу в отношении владельца ГК «Госстрой», бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова, экс-финансового директора управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павла Степанова и бывшего гендиректора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина (генподрядчик «Госстроя»). Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса «Московский» на сумму 1,1 млрд руб. В суде представитель гособвинения вину подсудимых назвала доказанной и указала, что они «заслуживают длительной изоляции от общества» в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Сами подсудимые с обвинением не согласны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцу "Госстроя" Кириллу Бадикову запросили реальный срок лишения свободы

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Владельцу "Госстроя" Кириллу Бадикову запросили реальный срок лишения свободы

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Вчера в Октябрьском райсуде Уфы под председательством судьи Радмира Гаймалеева начались прения по уголовному делу в отношении владельца ГК «Госстрой», бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова, экс-финансового директора управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павла Степанова и бывшего гендиректора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина (генподрядчик «Госстроя»). Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2013–2021 годах подсудимые под видом строительства четырех многоквартирных домов в ЖК «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Квартиры должны были быть готовы к концу 2019 года, позже срок был перенесен на октябрь 2023 года. С 2016 по 2018 год шло активное строительство, однако к концу июня 2019 года степень готовности ЖК составила всего 52%, а затем строительство и вовсе остановилось из-за финансовых сложностей. Достраивать комплекс должна была подмосковная группа компаний «Садовое кольцо», которая в 2019 году подписала с «Госстроем» соответствующее соглашение. Однако позднее «Садовое кольцо», не получив земельный участок в счет завершения строительства ЖК, расторгло договор, а права на достройку перешли федеральному Фонду развития территорий, который выплатил компенсации дольщикам «Московского».

По мнению следствия, получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, подсудимые не завершили работу и похитили не менее 1,1 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны свыше 1,1 тыс. человек.

Подсудимые вину не признают.

В начале судебного заседания помощница прокурора Октябрьского района Клара Гизуллина напомнила суду, что преступление совершено по предварительному сговору. Говоря о Кирилле Бадикове, она отметила, что он знал о потенциальном ущемлении интересов участников долевого строительства, поскольку уставной капитал возглавляемых им компаний — ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4» (застройщики «Госстроя») — составляет по 10 тыс. руб., что недостаточно для обеспечения обязательств по заключаемым договорам участия долевого строительства жилых домов в ЖК «Московском». Договор генподряда, добавила Клара Гизуллина, по его поручению заключал Игорь Тюрин, а Павел Степанов, по данным следствия, в свою очередь, контролировал заключаемые сделки. Часть денег в итоге была потрачена «на иные цели», не связанные с достройкой «Московского», в частности, путем перечисления их на счета аффилированных физических и юридических лиц.

«Ни один многоквартирный жилой дом не введен в эксплуатацию»,— отметила помощница прокурора, назвав мотивом преступления корысть.

По ее словам, подсудимые «заслуживают длительной изоляции от общества», несмотря на наличие несовершеннолетних детей и то, что все трое раньше не были судимы. Каждому подсудимому она предложила назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. Также Клара Гизуллина попросила суд удовлетворить гражданские иски свыше 30 потерпевших о взыскании, в частности, компенсации морального вреда. Для этого, по мнению представителя гособвинения, нужно сохранить арест, наложенный на имущество общей стоимостью 1,9 млрд руб., куда входят земельные участки, недвижимость Кирилла Бадикова и членов его семьи и четырех застройщиков.

Ранее арбитражный суд Башкирии по заявлению арбитражного управляющего ООО «Зеленая роща» Ильдара Ахметьянова привлек Кирилла Бадикова к субсидиарной ответственности по долгам компании. В порядке субсидиарной ответственности конкурсный управляющий просил взыскать с господина Бадикова, а также с его супруги Татьяны Бадиковой и господ Тюрина и Степанова солидарно 400,3 млн руб. Суд, отклонив заявление в части привлечения к ответственности всех, кроме Кирилла Бадикова, взял паузу для определения суммы субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Следующее судебное заседание по уголовному делу состоится сегодня.

Венера Хисамова