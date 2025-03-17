В Сочи спасли застрявшую на скале туристку

Сотрудники МЧС России спасли 22-летнюю девушку, которая поскользнулась на мокрых камнях во время фотосессии у водопада Чертова Купель в Агурском ущелье Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Происшествие случилось у водопада Чертова купель. Туристка делала фотографии, спустилась к реке, где поскользнулась на влажных камнях. Пострадавшая смогла остановиться и оказалась на выступе противоположного берега реки Агуры, откуда самостоятельно выбраться не смогла.

Специалисты Хостинского подразделения регионального поисково-спасательного отряда МЧС с использованием альпинистского снаряжения помогли туристке перебраться на безопасный берег. После этого спасатели вывели пострадавшую и ее спутника из опасной зоны.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники МЧС России спасли 40-летнего мужчину, который упал в овраг на улице Абрикосовой в Центральном районе Сочи, получив рассечение брови. После медицинского осмотра пострадавшего передали сотрудникам полиции.

Мария Удовик