Белый дом: мы никогда не были так близки к миру на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в преддверии телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что стороны еще никогда не были так близки к достижению мира на Украине. При этом, по словам госпожи Левитт, американский президент готов задейстовать рычаги давления на Россию, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас. И президент, как вы знаете, решительно настроен достичь этой цели»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге. По ее словам, США намерены обнародовать итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина сразу после его завершения.

На вопрос о том, готов ли Дональд Трамп ввести санкции против России, если она откажется прекращать боевые действия, пресс-секретарь Белого дома ответила: «Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу».

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня. Вслед за этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Российский президент говорил, что Россия согласна на приостановку боевых действий, но необходимо согласовать множество нюансов, в том числе: гарантии того, что Киев не использует перемирие для мобилизации и пополнения запасов оружия.

О контактах США и России по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян