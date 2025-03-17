Белый дом: мы никогда не были так близки к миру на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в преддверии телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что стороны еще никогда не были так близки к достижению мира на Украине. При этом, по словам госпожи Левитт, американский президент готов задейстовать рычаги давления на Россию, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий.
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«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас. И президент, как вы знаете, решительно настроен достичь этой цели»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге. По ее словам, США намерены обнародовать итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина сразу после его завершения.
На вопрос о том, готов ли Дональд Трамп ввести санкции против России, если она откажется прекращать боевые действия, пресс-секретарь Белого дома ответила: «Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу».
По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня. Вслед за этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Российский президент говорил, что Россия согласна на приостановку боевых действий, но необходимо согласовать множество нюансов, в том числе: гарантии того, что Киев не использует перемирие для мобилизации и пополнения запасов оружия.
О контактах США и России по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».