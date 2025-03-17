Глэмпинги в Ярославской области могут обойтись инвесторам вполцены

На строительство модульных гостиниц в Ярославской области инвесторы могут получить целевые субсидии. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Субсидия предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на 2025-2027 годы. Ее размер не превышает 50% от общих затрат на инвестпроект, а максимальная компенсация за один номер составит не более 1,5 млн руб., сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены. В нашем регионе за два года уже реализовано 13 проектов и создано более 300 номеров в глэмпингах. Направление перспективное, пользуется спросом, а с федеральной поддержкой в виде субсидии очень выгодное»,— подчеркнул господин Евраев.

Пакет документов инвесторы могут предоставить в областное министерство туризма до 27 марта. В 2024 году эта субсидия помогла создать 198 номеров. В итоге сейчас в области 9 тыс. номеров для гостей. Областное правительство планирует, что к 2028 году это число вырастет до 10 тыс.

Алла Чижова