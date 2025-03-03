Пенсионер получил 700 тыс. рублей после ДТП с погрузчиком в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района помогла пенсионеру отстоять право на компенсацию морального вреда. Ему выплатили 700 тыс. рублей после аварии с погрузчиком, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Пострадавший обратился в районную прокуратуру по этому вопросу. Четыре года назад в мае он пострадал при ДТП. В петербуржца на электросамокате въехал погрузчик, принадлежащий СПб ГУДП «Центр». Водитель транспортного средства проявил невнимательность и не уступил дорогу пенсионеру, когда выезжал с внутренней территории предприятия в сторону проезжей части.

Тогда петербуржец получил тяжкий вред здоровью. После аварии он был вынужден в течение года проходить реабилитацию. «Центр» сперва не возместил пенсионеру причиненный ущерб. Добиться выплаты удалось через суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что упавшая на тротуаре петербурженка получила 500 тысяч рублей от АО «Коломяжское».

Татьяна Титаева