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Глава КТК озвучил сроки восстановления НПС «Кропоткинская» после атаки БПЛА

Генеральный директор Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Николай Горбань доложил министру энергетики Казахстана Алмасадаму Саткалиеву о ходе восстановления НПС «Кропоткинская», пострадавшей в результате атаки беспилотников. По его словам, ремонтные работы займут порядка полтора-двух месяцев, сообщает пресс-служба компании.

Фото: cpc.ru

Фото: cpc.ru

Руководитель КТК также рассказал о взаимодействии с акционерами и подрядчиками по реконструкции объекта. Эксперты ведут восстановительные работы с учетом запланированного срока.

С января по 11 марта 2025 года через систему «Тенгиз — Новороссийск» было транспортировано 13,5 млн тонн нефти, а с Морского терминала отправлено 118 танкеров. За 2024 год объем отгрузки нефти на терминале составил 63 млн тонн, выручка достигла 2,3 млрд долларов, акционеры получили 1,3 млрд долларов дивидендов. В бюджет Казахстана поступило 85 млн долларов налоговых платежей.

НПС «Кропоткинская» подверглась нападению дронов в ночь на 17 февраля. Объект атаковали семь БПЛА самолетного типа со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Станцию пришлось экстренно отключить.

Президент России Владимир Путин связал атаку на объект КТК с санкциями Евросоюза, выразив уверенность, что ВСУ не могли самостоятельно спланировать и осуществить нападение.

Трубопроводная система КТК соединяет нефтяные месторождения западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) с российскими месторождениями на шельфе Каспийского моря и морским нефтетерминалом близ Новороссийска.

Анна Гречко

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