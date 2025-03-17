Михаил Евраев подвел итоги первого месяца работы новых трамваев

Новые трамвайные вагоны оказались востребованы у жителей Ярославля, за первый месяц работы они перевезли 24 тыс. пассажиров. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый трамвай в Ярославле

Фото: «Группа Мовиста» Новый трамвай в Ярославле

Фото: «Группа Мовиста»

Напомним, что с 15 февраля новые трамваи начали курсировать по маршруту №6к «Улица Блюхера» – «ЯМЗ».

«Новые трамваи доступны для всех групп пассажиров, в том числе для инвалидов и родителей с колясками, и отвечают всем требованиям, предъявляемым к современному городскому транспорту. Всего для города благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" закуплено 47 единиц такой техники, и 40 уже поступили в Ярославль»,— прокомментировал глава региона.

Обкатка новоприбывших трамваев уже началась. Еще семь новых вагон поступят в Ярославль до конца марта, сообщил заместитель председателя правительства области Роман Душко. Во всех трамваях есть система климат-контроля, USB-разъемы и монитор с информацией о маршруте. Работа по модернизации трамвайного сообщения в Ярославле идет в рамках концессионного соглашения регионального правительства с компанией «Мовиста Регионы Ярославль».

Алла Чижова