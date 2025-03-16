Земля возле «Энергетика» в Ижевске с правом высотной застройки пойдет на торги

Земельный участок напротив санатория «Энергетик» в Первомайской районе Ижевска площадью 3,9 тыс. кв. м с разрешением на многоэтажную жилую застройку выставят на аукцион, следует из распоряжения правительства Удмуртии. Документ опубликован на сайте регионального кабмина. На участке можно возводить многоквартирные дома высотностью 18 этажей и больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты», панорама Фото: «Яндекс.Карты», панорама

Администрации города рекомендовали «организовать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, установив срок договора аренды, начальную цену предмета аукциона, размер задатка для участия в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона», после чего заключить договор.