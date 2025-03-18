Теннисные рейтинги

Рейтинг WTA

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9606 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7375. 3 (3). Кори Гауфф — 6063. 4 (4). Джессика Пегула — 5361. 5 (5). Мэдисон Кис (все — США) — 5004. 6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710. 7 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 4518. 8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448. 9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985. 10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859. 11 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3736. 12 (12). Дарья Касаткина — 3061. 13 (13). Диана Шнайдер (обе — Россия) — 2938. 14 (15). Каролина Мухова (Чехия) — 2854. 15 (14). Даниэль Коллинз (США) — 2853. 16 (16). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2675. 17 (18). Аманда Анисимова (США) — 2335. 18 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2314. 19 (22). Донна Векич (Хорватия) — 2166. 20 (19). Екатерина Александрова — 2158. 21 (25). Людмила Самсонова — 2150… 33 (33). Анна Калинская — 1579… 38 (34). Анастасия Потапова — 1384... 47 (40). Анастасия Павлюченкова — 1228… 52 (51). Вероника Кудерметова — 1106… 56 (60). Полина Кудерметова — 1054… 77 (75). Камилла Рахимова — 902… 85 (82). Анна Блинкова — 807… 95 (93). Эрика Андреева (все — Россия) — 742.

Рейтинг ATP

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7945. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6910. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900. 5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3860. 6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855. 7 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3800. 8 (6). Даниил Медведев — 3680. 9 (8). Андрей Рублев (оба — Россия) — 3440. 10 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3405. 11 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3335. 12 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3270.13 (11). Томми Пол — 3030. 14 (12). Бен Шелтон (оба — США) — 2980. 15 (15). Григор Димитров (Болгария) — 2745. 16 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2485. 18 (21). Артюр Фис (Франция) — 2480. 19 (18). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2415. 20 (19). Юго Эмбер (Франция) — 2375… 23 (23). Карен Хачанов — 2000… 71 (69). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 851.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.