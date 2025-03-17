Пять лет назад в Ярославской области выявили первый случай COVID-19

Пять лет назад, 17 марта 2020 года, в Ярославской области был выявлен первый случай коронавирусной инфекции и введен режим повышенной готовности. Об этом сообщал работавший на тот момент губернатором Дмитрий Миронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сегодня у нас подтвердился один случай заболевания коронавирусом. Он обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву»,— написал господин Миронов 17 марта 2020 года на своей странице «Вконтакте».

Весной 2020 года в области были отменены все массовые мероприятия, закрыты музеи, библиотеки и учреждения культуры, перенесены концерты. Кинотеатрам и развлекательным центрам рекомендовали прекратить работу. В школах объявили всеобщие каникулы, в вузах ввели дистанционное обучение.

Работодателям рекомендовали измерять температуру у сотрудников и оказывать содействие тем, кому необходим режим самоизоляции, на работу просили не пускать вернувшихся из-за границы. Всем предприятиям, занимающимся отдыхом детей, рекомендовали остановить работу. Жителей области призывали покидать дом только в случаях острой необходимости. Для пожилых людей был введен режим самоизоляции.

Первая смерть от коронавируса в регионе произошла 22 апреля 2020 года. В мае начался активный рост заболеваемости, когда число заболевших за сутки доходило до 58 человек. С 16 мая на территории региона указом губернатора Дмитрия Миронова вводится масочный режим. Периодически вводились и другие меры, направленные на ограничение распространения инфекции.

По данным портала coronavirus-monitor.info, за прошедшие годы в регионе было зафиксировано 96 485 подтвержденных случаев заражений, 2 121 человек скончался.

Кого мы лишились в пандемию коронавируса — в галерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова