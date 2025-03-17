Унесенные вирусом
Пять лет COVID-19: вспоминаем умерших в пандемию известных ярославцев
17 марта исполнилось пять лет с первого зафиксированного в Ярославской области случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Именно в этот день о первом заболевшем сообщило правительство области, в регионе был введен режим повышенной готовности. По данным портала coronavirus-monitor.info, за прошедшие годы в регионе было зафиксировано 96 485 подтвержденных случаев заражений, 2 121 человек скончался. От болезни и сопутствующих осложнений умерли многие известные ярославцы — чиновники, бизнесмены, врачи, политики, деятели культуры. Кого мы лишились в пандемию коронавируса — в галерее «Ъ-Ярославль».
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