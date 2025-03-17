Унесенные вирусом

17 марта исполнилось пять лет с первого зафиксированного в Ярославской области случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Именно в этот день о первом заболевшем сообщило правительство области, в регионе был введен режим повышенной готовности. По данным портала coronavirus-monitor.info, за прошедшие годы в регионе было зафиксировано 96 485 подтвержденных случаев заражений, 2 121 человек скончался. От болезни и сопутствующих осложнений умерли многие известные ярославцы — чиновники, бизнесмены, врачи, политики, деятели культуры. Кого мы лишились в пандемию коронавируса — в галерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 17 марта 2020 года в Ярославле был выявлен первый больной коронавирусом. Это была жительница города 1979 года рождения, которая вернулась домой из поездки в Доминиканскую Республику Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ян Левин — ярославский бизнесмен, краевед, автор книг о Ярославле, путешествиях и коллекционировании. Скончался в 2021 году от коронавируса. Ему было 39 лет Александр Воробьев — первый секретарь Ярославского обкома КПРФ. Умер в 2021 году. Последние недели он провел в госпитале ветеранов войн, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Ему было 72 года Фото: Ярославская областная дума Владимир Скрабов — гроссмейстер, чемпион мира, президент Федерации шашек Ярославской области. Причиной смерти стали осложнения вследствие коронавирусной инфекции. Умер в 2021 году в возрасте 46 лет Фото: Федерация шашек России Владимир Извеков — заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Ярославля, первый директор Музея истории города Ярославля. Перед смертью он проходил лечение в COVID-госпитале. Скончался на 87 году жизни Фото: Yarwiki.ru Нина Чебурахина — один из старейших преподавателей педагогического университета, бывший сотрудник факультета иностранных языков. Умерла в 2021 году на 84-м году жизни Фото: группа «Вконтакте» ЯГПУ Вадим Собко — управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел». Скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 49 лет Фото: Пресс-служба судостроительного завода "Вымпел" город Рыбинск Юрий Барышев — ветеран ярославской фотожурналистики. Умер от коронавируса в 84 года Фото: Фото из соцсетей иеромонах Иоасаф (в миру Владимир Бардунов) — насельник Афанасиевского монастыря. В 2021 году скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией Фото: Ярославская митрополия Сергей Маклаков — бывший глава Угличского района. Умер в 2020 году накануне своего 55-летия Фото: «Ассоциация Малых Туристских Городов» Инна Голядкина — глава Первомайского района. В 2021 году скончалась от коронавирусной инфекции. Ей было 70 лет Фото: Администрация Первомайского района Олег Бобков — врач-гинеколог клинической больницы №9. Умер в 2020 году Валентина Наумова — медсестра инфекционного отделения Переславской ЦРБ. Стала известна по ролику «Спасибо врачам». Делала тесты на коронавирус. Умерла в 2020 году в возрасте 41 года Фото: Будь здоров! г. Переславль-Залесский Олег Герасимов — заведующий 3-м нейрохирургическим отделением клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, известный врач-нейрохирург. Его не стало в 2020 году Следующая фотография 1 / 14 17 марта 2020 года в Ярославле был выявлен первый больной коронавирусом. Это была жительница города 1979 года рождения, которая вернулась домой из поездки в Доминиканскую Республику Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ян Левин — ярославский бизнесмен, краевед, автор книг о Ярославле, путешествиях и коллекционировании. Скончался в 2021 году от коронавируса. Ему было 39 лет Александр Воробьев — первый секретарь Ярославского обкома КПРФ. Умер в 2021 году. Последние недели он провел в госпитале ветеранов войн, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Ему было 72 года Фото: Ярославская областная дума Владимир Скрабов — гроссмейстер, чемпион мира, президент Федерации шашек Ярославской области. Причиной смерти стали осложнения вследствие коронавирусной инфекции. Умер в 2021 году в возрасте 46 лет Фото: Федерация шашек России Владимир Извеков — заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Ярославля, первый директор Музея истории города Ярославля. Перед смертью он проходил лечение в COVID-госпитале. Скончался на 87 году жизни Фото: Yarwiki.ru Нина Чебурахина — один из старейших преподавателей педагогического университета, бывший сотрудник факультета иностранных языков. Умерла в 2021 году на 84-м году жизни Фото: группа «Вконтакте» ЯГПУ Вадим Собко — управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел». Скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 49 лет Фото: Пресс-служба судостроительного завода "Вымпел" город Рыбинск Юрий Барышев — ветеран ярославской фотожурналистики. Умер от коронавируса в 84 года Фото: Фото из соцсетей иеромонах Иоасаф (в миру Владимир Бардунов) — насельник Афанасиевского монастыря. В 2021 году скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией Фото: Ярославская митрополия Сергей Маклаков — бывший глава Угличского района. Умер в 2020 году накануне своего 55-летия Фото: «Ассоциация Малых Туристских Городов» Инна Голядкина — глава Первомайского района. В 2021 году скончалась от коронавирусной инфекции. Ей было 70 лет Фото: Администрация Первомайского района Олег Бобков — врач-гинеколог клинической больницы №9. Умер в 2020 году Валентина Наумова — медсестра инфекционного отделения Переславской ЦРБ. Стала известна по ролику «Спасибо врачам». Делала тесты на коронавирус. Умерла в 2020 году в возрасте 41 года Фото: Будь здоров! г. Переславль-Залесский Олег Герасимов — заведующий 3-м нейрохирургическим отделением клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, известный врач-нейрохирург. Его не стало в 2020 году