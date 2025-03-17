В Рыбинский суд поступило дело о хищении 1,8 млрд из банка «ВВБ»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1,8 млрд руб., что привело к банкротству ПАО Банк «ВВБ». Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу проходят бывшая акционер и фактический руководитель банка Анжела Сергеева, а также бывшие сотрудницы кредитного учреждения Ирина Фаминская, Анна Глебина и Светлана Демина. Их обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2016-2017 годах обвиняемые в Рыбинске Ярославской области и Москве выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам и гражданам. Эти средства были похищены и распределены по усмотрению соучастников, что привело к утрате банком платежеспособности. В мае 2018 года Арбитражный суд Севастополя признал ПАО Банк «ВВБ» банкротом.

Анжеле Сергеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд Ярославской области для рассмотрения по существу.

Антон Голицын