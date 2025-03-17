Володин: сдача двух ОГЭ в 2025 году может затронуть только три региона
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о сокращении числа регионов, которые будут участвовать в эксперименте по сдаче двух экзаменов ОГЭ. По его словам, в 2025 году особый порядок проведения аттестации может затронуть лишь три субъекта — Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Изначально проект предполагал участие пяти регионов, во втором чтении список регионов расширился до 12. Предполагалось, что третье чтение состоится завтра, 18 марта.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Вернемся к процедуре второго чтения, поправками скорректируем список регионов с учетом их готовности. Останутся три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по ТАСС). Выборку из трех регионов он назвал репрезентативной.
Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в январе 2025 года группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля проект прошел первое чтение. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже. Учащимся, идущим в десятый класс, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате. Ко второму чтению проекта инициатива была расширена еще на семь регионов — Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.
В день первого чтения инициативы господин Володин говорил, что получает много обращений об участии в пилотном проекте от других регионов. Тогда он указывал, что проект расширят только на те субъекты, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отстающие доучатся в колледжах».