Володин: сдача двух ОГЭ в 2025 году может затронуть только три региона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о сокращении числа регионов, которые будут участвовать в эксперименте по сдаче двух экзаменов ОГЭ. По его словам, в 2025 году особый порядок проведения аттестации может затронуть лишь три субъекта — Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Изначально проект предполагал участие пяти регионов, во втором чтении список регионов расширился до 12. Предполагалось, что третье чтение состоится завтра, 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вернемся к процедуре второго чтения, поправками скорректируем список регионов с учетом их готовности. Останутся три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по ТАСС). Выборку из трех регионов он назвал репрезентативной.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в январе 2025 года группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля проект прошел первое чтение. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже. Учащимся, идущим в десятый класс, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате. Ко второму чтению проекта инициатива была расширена еще на семь регионов — Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

В день первого чтения инициативы господин Володин говорил, что получает много обращений об участии в пилотном проекте от других регионов. Тогда он указывал, что проект расширят только на те субъекты, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отстающие доучатся в колледжах».

Полина Мотызлевская