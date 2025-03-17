Дорожная развязка в обход Владикавказа готова на 75%

Строительная готовность дорожной развязки в обход Владикавказа на сегодняшний день составляет 75%. Новый участок трассы Р-217 проходить от региональной дороги «Архонская - Владикавказ», пересекать федеральную трассу А-162 и выходить на Московское шоссе, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На завершающем этапе, протяженностью около 3 км, завершены буровые работы для возведения третьей транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе. Сейчас продолжаются работы по отсыпке и уплотнению земляного полотна, планировке откосов и устройству верхних слоев основания на съездах. Также ведутся мероприятия по строительству водоотводных сооружений.

Земляные работы продолжаются на съездах в направлении селений Гизель и Ногир рядом с Архонским шоссе. На развязке, пересекающей Гизельское шоссе, выполняются работы по планировке откосов насыпи на съездах и устройству кюветов.

Николай Аксенов