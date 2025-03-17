В Ульяновской области за два года на предприятия ОПК устроились 20 тысяч человек

В Ульяновской области за два года на предприятия ОПК трудоустроено 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По данным областных властей, выделяются субсидии для переобучения работников под нужды ОПК, направляют средства на компенсацию аренды жилья для сотрудников таких предприятий и их перевозку до производств. Также в регионе действует «Губернаторская ипотека».

Ранее сообщалось, что Ульяновская область входит в пятерку лидеров ПФО по темпам роста инвестиций.

Андрей Сазонов