В Ульяновской области за два года на предприятия ОПК устроились 20 тысяч человек
В Ульяновской области за два года на предприятия ОПК трудоустроено 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
По данным областных властей, выделяются субсидии для переобучения работников под нужды ОПК, направляют средства на компенсацию аренды жилья для сотрудников таких предприятий и их перевозку до производств. Также в регионе действует «Губернаторская ипотека».
Ранее сообщалось, что Ульяновская область входит в пятерку лидеров ПФО по темпам роста инвестиций.