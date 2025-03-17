Суд продлил арест подозреваемого в краже 168 млн рублей из МДЦ в Сочи

Суд удовлетворил ходатайство следователя СО УВД по Сочи о продлении ареста исполняющего директора Многофункционального депозитарного центра, подозреваемого в краже 168 млн руб. Мера пресечения будет действовать до 14 апреля, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководителя МДЦ задержали в середине января на рабочем месте после обращения в полицию 18 пострадавших граждан. По данным следствия, директор похитил средства из сейфовых ячеек центра.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в лесном массиве тайник, где хранилась часть украденных денег. Оттуда сотрудники УВД изъяли 600 тыс. долларов.

Следственный отдел полиции Центрального района Сочи возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Первоначально подозреваемого арестовали до 15 марта, затем срок содержания под стражей продлили.

Суд отказал обвиняемому в просьбах о замене заключения на альтернативные меры пресечения — домашний арест или внесение залога.

Нурий Бзасежев