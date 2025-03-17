Рейтинг Демократической партии в США упал до рекордно низкого уровня

Лишь 29% американцев положительно оценивают деятельность Демократической партии. Такие данные опубликовал CNN, опрос прошел 6–9 марта. Это рекордно низкий показатель с 1992 года, когда телеканал начал проводить такие опросы. Деятельность Республиканской партии одобряют 36% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alyssa Pointer / Reuters Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Среди сторонников Демократической партии 63% положительно оценивают ее работу — против 72% в январе и 81% в 2021 году, когда начинался президентский срок Джо Байдена. Деятельность Республиканской партии положительно оценивают 79% ее сторонников. Из того же опроса следует, что, по мнению 57% сторонников демократов, партия должна противодействовать Республиканской партии и президенту-республиканцу Дональду Трампу. Это рекордный показатель за последние годы, для сравнения: в 2017 году так считали лишь 23% сторонников демократов, а 74% заявляли, что ей нужно сотрудничать с республиканцами.

NBC News сегодня, 17 марта, также опубликовал данные опроса, из которых следует, что рекордные 47% американцев поддерживают Дональда Трампа, 51% не одобряют его деятельность.

Яна Рождественская