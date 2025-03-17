Билетов на 31 млн рублей продали на нижегородский фуникулер за полгода

За полгода работы фуникулера в нижегородском кремле выручка от продажи билетов превысила 31 млн руб. Об «Ъ-Приволжье» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего с 15 сентября 2024 года по 15 марта 2025 года пассажиропоток фуникулера составил более 158 тыс. человек. Таким образом средний пассажиропоток фуникулера составляет 26,3 тыс. в месяц.

В управделами уточнили, что более 10 тыс. пассажиров за полгода приобрели билеты по льготной стоимости.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», фуникулер стоимостью 1,8 млрд руб. открыли 15 сентября 2024 года. За первый месяц работы им воспользовались около 48,9 тыс. пассажиров, за второй — 29,8 тыс., за третий — 13,26 тыс. человек.