Гражданиа Грузии заочно приговорили к реальному сроку за наемничество и теракт

Суд признал гражданина Грузии Георгия Кесарели виновным в совершении теракта на территории Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщили в СКР. Его заочно приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных — в колонии строгого режима. В данный момент Георгий Кесарели объявлен в международный розыск.

Следствие и суд установили, что в августе 2024 года Георгий Кесарели с боевым оружием незаконно вторгся на территорию РФ в составе подразделений ВФУ и совершил преступления против мирного населения. Также гражданин Грузии долго занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников.

14 марта СКР сообщал, что шесть военнослужащих ВСУ были признаны виновными в совершении терактов в Курской области.

Ульяна Ларионова