На Нововоронежской АЭС с опережением сроков завершился плановый ремонт энергоблока №4

14 марта 2025 года в 11:27 (мск) энергоблок №4 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР*), который продлился 30 суток. На 100% мощности энергоблок №4 НВАЭС был выведен 15 марта в 04:30 (мск).

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Все ремонтные операции выполнены на 5 суток раньше запланированного срока в полном объеме и с необходимым уровнем высокого качества за счет оптимизации подготовительной работы к ремонту, а также самого процесса ремонта и пусковых операций на энергоблоке №4 НВ АЭС.

Сокращение срока позволит дополнительно выработать порядка 52,5 млн кВт•ч. Этого количества достаточно, чтобы в течение месяца обеспечить электроэнергией 210 тыс. квартир с семьей из четырех человек, или хватит на час работы 2,6 млрд энергосберегающих лампочек мощностью 20 Вт.

Cотрудники АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока. Одной из ключевых процедур стала перегрузка топлива в реакторной установке: 102 отработавшие кассеты с ядерным топливом заменили на свежие.

Специалисты провели обследование состояния корпуса реактора, осуществили техническое обслуживание системы управления и защиты и других систем безопасности. В машинном зале был выполнен ремонт двух турбоагрегатов, генератора, произведена ревизия состояния цилиндра высокого давления.

«Надежная и безопасная работа энергоблока закладывается именно в период планово-предупредительного ремонта. Ключевое слово здесь предупредительный. Мы проверяем состояние оборудования, чтобы в будущем обеспечить устойчивую, безопасную, эффективную эксплуатацию энергоблока, а это тепло и свет в наших домах и квартирах. Можно привести аналогию с автомобилем: каждый заботливый автолюбитель ежегодно проводит техобслуживание, пригоняет машину в сервис, где проверяют основные узлы, уровень жидкости, меняют масло и многое другое. Тоже самое происходит и в период останова энергоблока», - рассказал заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС Андрей Меремьянин.

В настоящее время все энергоблоки работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.