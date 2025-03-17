Объем ввода жилья на Кубани в феврале вырос вдвое

В Краснодарском крае в феврале 2025 года введено в эксплуатацию 664 тыс. кв. м жилья, что на 107,8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, следует из данных Росстата. Основной объем пришелся на частные дома — 458,6 тыс. кв. м, что на 68,2% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в Южном федеральном округе за месяц сдано 1,4 млн кв. м жилья (+65,3% к февралю 2024 года). Доля Кубани составила 47,4% от этого объема. В Республике Адыгея введено 54,3 тыс. кв. м (+31,2%), в Ростовской области — 276,2 тыс. кв. м (+18%).

По России за январь—февраль 2025 года введено 21,4 млн кв. м жилья (+23% к аналогичному периоду 2024 года). Большая часть пришлась на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 8,5 млн кв. м из 10,4 млн кв. м (+41,7% к февралю 2024 года).

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодар стал единственным миллионником с подешевевшим жильем в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Краснодаре в феврале 2025 года составила 161,7 тыс. руб., что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков