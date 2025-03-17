Краснодар стал единственным миллионником с подешевевшим жильем в новостройках

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Краснодаре в феврале 2025 года составила 161,7 тыс. руб., снизившись на 0,4% за год. Город стал единственным среди миллионников, где цена на новостройки за этот период уменьшилась, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анализ цен охватил все лоты в открытой продаже, включая квартиры и апартаменты различных классов. По данным экспертов, около 77% предложения в Краснодаре приходится на сегменты эконом- и комфорт-класса, спрос на которые во многом зависит от льготной ипотеки.

Аналитики отметили, что при высоком объеме предложения девелоперы вынуждены корректировать цены для поддержания продаж, что и привело к снижению средней стоимости квадратного метра.

В других крупных городах России зафиксирован рост цен. Лидером стала Казань, где стоимость квадратного метра увеличилась на 23,4% (до 281,3 тыс. руб.). В Челябинске показатель вырос на 19,3% (150,3 тыс. руб.), в Москве — на 19,1% (563,5 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков