Краснодар стал единственным миллионником с подешевевшим жильем в новостройках
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Краснодаре в феврале 2025 года составила 161,7 тыс. руб., снизившись на 0,4% за год. Город стал единственным среди миллионников, где цена на новостройки за этот период уменьшилась, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Анализ цен охватил все лоты в открытой продаже, включая квартиры и апартаменты различных классов. По данным экспертов, около 77% предложения в Краснодаре приходится на сегменты эконом- и комфорт-класса, спрос на которые во многом зависит от льготной ипотеки.
Аналитики отметили, что при высоком объеме предложения девелоперы вынуждены корректировать цены для поддержания продаж, что и привело к снижению средней стоимости квадратного метра.
В других крупных городах России зафиксирован рост цен. Лидером стала Казань, где стоимость квадратного метра увеличилась на 23,4% (до 281,3 тыс. руб.). В Челябинске показатель вырос на 19,3% (150,3 тыс. руб.), в Москве — на 19,1% (563,5 тыс. руб.).