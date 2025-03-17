Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан. По итогам 2024 года, следует из данных Федресурса, в регионе были инициированы почти 2,5 тыс. таких производств, что на 246,9% больше, чем в 2023 году (718 процедур). Председатель Совета Союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко объяснила, с чем связан взрывной рост числа процедур банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Герасименко

Фото: предоставлено автором Валерия Герасименко

Фото: предоставлено автором

«По количеству внесудебных банкротств Краснодарский край стал абсолютным рекордсменом по сравнению с другими регионами России. В первую очередь, это связано с тем, что с июля прошлого года гораздо большему количеству граждан предоставлена возможность воспользоваться процедурой — подать заявление о внесудебном банкротстве теперь можно при наличии задолженности от 25 тыс. руб. до 1 млн руб. До этого граждане с суммой задолженности менее 25 тыс. руб. и более 500 тыс. руб. должны были обращаться в суд. Также в результате внесения в закон изменений процедура внесудебного банкротства стала более простой для граждан, поскольку все документы, необходимые для проведения процедуры, теперь автоматизировано собираются сотрудниками МФЦ. Нет необходимости подавать заявления в различные органы с целью сбора справок (например, в ФНС России, ГИБДД, СФР).

Однако общее количество банкротов законодательными изменениями объяснить нельзя. Есть все основания полагать, что, если бы закон не упростил внесудебное банкротство, аналогичные цифры содержались бы в статистике судебных банкротств граждан. Это объясняется экономической ситуацией в России — в условиях высокой инфляции и столь же высокой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации гражданам тяжело справляться с принятыми на себя обязательствами, а рост цен на товары и услуги не всегда влечет соразмерное увеличение дохода.

В 2025 году количество банкротств может стабилизироваться и остаться на уровне прошлого года, а может последовать и дальнейшее нарастание показателя количества банкротств — все зависит от того, как будет развиваться экономическая ситуация. Банк России, например, ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности (ссылка). По этой причине объективный и однозначный прогноз давать пока затруднительно.

В сфере корпоративных банкротств за прошлый год наиболее сильно пострадали компании, которые занимаются строительством, торговлей и работают с недвижимостью. Это вполне ожидаемый результат — рост ключевой ставки автоматически снижает покупательскую способность, экономика перестраивается в сберегательный режим, кредиты дорожают, а размещение денежных средств на депозиты становится более выгодным. По этой причине краснодарским компаниям в сегодняшних условиях необходимо проводить максимально осторожную финансовую политику. Пока сохраняется высокая инфляция, спрос на покупку недвижимости и иные крупные покупки будет минимальным как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса».