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Пожар уничтожил частный дом в Батайске

Рано утром в 3:30 на ул. Украинской города Батайска загорелся частный дом. В ЕДДС 112 жильцы позвонили только в 5:32. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь возгорания достигла 100 кв. м. На место пожара было отправлено 2 расчета: 18 спасателей и 4 единицы техники.

Открытое пламя на территории частного дома удалось ликвидировать спустя два часа. В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара выясняет следственный комитет.

Валентина Любашенко

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