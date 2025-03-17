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Во время пожара Во Владикавказе спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов

Во Владикавказе спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара на складе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РСО – Алания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар площадью 800 квадратных метров вспыхнул на улице Пожарского. На складе хранилось электрооборудование и три газового баллона. Спасатели оперативно вынесли их из здания, предотвратив возможную катастрофу.

Для ликвидации возгорания задействовали 40 специалистов и 11 единиц техники.

Николай Аксенов

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