Госавтоинспекция Сириуса выявила за неделю более 200 нарушений ПДД
Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» за неделю зарегистрировала 203 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В 68 случаях водители были оштрафованы за стоянку под запрещающим знаком. Еще 13 постановлений вынесено за парковку на пешеходном переходе, 10 — за создание помех другим транспортным средствам, три — за остановку на участках для маршрутного транспорта, два — за стоянку на местах, предназначенных для инвалидов.
Автоинспекторы составили 12 протоколов за нарушение требований дорожной разметки при повороте налево или развороте. Семь автомобилистов привлечены к ответственности за избыточную тонировку стекол.
Выявлено 16 случаев управления транспортными средствами без полиса ОСАГО. Шесть водителей сели за руль, не имея прав, двое — будучи лишенными прав. Три нарушителя выехали на встречную полосу в запрещенных местах.
Среди нарушителей ПДД оказались 16 таксистов и восемь мотоциклистов.
За отчетный период зарегистрировано 18 аварий, в которых травмы получили два человека.
«Ъ-Сочи» писал, что в воскресенье на трассе Джубга — Сочи произошла авария с тремя пострадавшими. Водитель иномарки выехал на полову встречного движение и столкнулся с легковым автомобилем.