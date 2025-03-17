Вячеслав Гладков: на строительство БСМП в Белгороде было получено 800 млн руб.

Белгородская область получила 800 млн руб. из федерального бюджета для строительства больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Новая БСМП будет рассчитана на одновременный прием 400 пациентов.

«Объект будем строить несколько лет. Надеюсь, что наши строители, как всегда, постараются сдать его раньше срока»,— рассказал губернатор.

Строительство БСМП началось в феврале 2025 года на территории второй городской больницы Белгорода. Общая площадь объекта составит 43 тыс. кв. м. Работы планируется завершить в декабре 2028 года. В рамках проекта будет закуплено и установлено современное медицинское оборудование, включая ангиограф — вторую такую систему в области (рентгеновский аппарат, применяемый для обследования и лечения сердечно-сосудистой системы).

Проект реализуется по решению президента России в рамках федеральной программы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего на строительство больницы выделят 6 млрд руб. из федерального бюджета и 10 млрд руб. — из областного.

Егор Якимов