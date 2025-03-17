В Москве из-за утечки горячей воды пострадали шесть человек

В результате утечки горячей воды на Полярной улице в Москве пострадали шесть человек, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет»,— говорится в сообщении. На месте происшествия продолжают дежурить врачи скорой помощи, отметили в депздраве.

По данным Telegram-каналов, утечка произошла в ЖК «Полярная 25». В группе жилого комплекса около 13:00 мск были опубликованы видео, на которых видны затопленные проезжая часть и парковочные места. По словам жильцов, трубу прорвало в районе хлебзавода. К 14:00 мск вода уже высохла, а пар от воды ушел.

Полина Мотызлевская