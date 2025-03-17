Россиянка погибла при сходе лавины в Казахстане

Три фрирайдера катались в неположенном месте и спровоцировали сход лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты (Казахстан), пишет агентство Orda со ссылкой на МЧС республики. В результате погибла одна из лыжниц. Ей оказалась гражданка России 1990 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Двое других пострадавших выбрались из-под завалов самостоятельно. Они не нуждаются в медицинской помощи.

«17 марта 2025 года в районе Левого Талгара на высоте 3160 м произошел сход снежной лавины объемом около 50 куб. м. По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее, как утверждает Orda, «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение. Также о высоком риске лавин на курорте Шымбулак предупреждали ДЧС Алматы и «Казселезащита». Опасность схода снежной массы сохранится на южных склонах Заилийского Алатау до 23 марта.