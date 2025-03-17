Будущий канцлер ФРГ Мерц встретится с Макроном перед саммитом ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон 18 марта встретится с будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и действующим главой немецкого правительства Олафом Шольцем в Берлине в преддверии саммита Евросоюза. Об этом Euractiv сообщил представитель возглавляемого господином Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters

По данным Euractiv, в Берлине Эмманюэль Макрон намерен обсудить урегулирование российско-украинского конфликта и планы по обеспечению безопасности Европы. На саммите Евросоюза, который пройдет 20–21 марта, Германию будет представлять Олаф Шольц, поскольку новое правительство страны пока не сформировано.

Собеседник Euractiv отметил, что Фридрих Мерц и Олаф Шольц должны сформулировать позицию ФРГ по основным вопросам, которые планируют обсудить европейские партнеры в Брюсселе. Председатель Евросовета Антониу Кошта называл главной темой встречи повышение конкурентоспособности ЕС. Планируется обсудить и совместные действия в области обороны, и ситуацию на Украине.

27 февраля Фридрих Мерц встречался с Эмманюэлем Макроном в Париже. Стороны договорились начать «новую главу» в отношениях стран и «дать старт множеству совместных инициатив». СМИ писали, что на встрече обсуждались в том числе итоги переговоров французского лидера с президентом США Дональдом Трампом по российско-украинскому конфликту.

Лусине Баласян