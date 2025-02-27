Макрон и Мерц договорились о «новой главе» в отношениях ФРГ и Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече в Париже договорились начать «новую главу» в отношениях стран, сообщил близкий к немецкому политику источник. Поездка во французскую столицу стала первой для господина Мерца после победы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах в Бундестаг.

«Было достигнуто значительное взаимопонимание, стороны договорились дать старт множеству совместных инициатив»,— сказал источник Reuters. По словам собеседника агентства, встреча прошла «в дружественной обстановке».

Фридрих Мерц после встречи опубликовал в соцсети X фотографию с Эмманюэлем Макроном и сопроводил ее подписью на французском и немецком языках: «Дорогой Эмманюэль Макрон, большое спасибо за твою дружбу и твое доверие к германско-французским отношениям. Вместе наши страны могут достичь великих вещей для Европы».

СМИ называли возможной темой переговоров Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца европейскую оборону, а также встречу французского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Фридрих Мерц вскоре после победы ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг выступил за полную независимость Европы от США по вопросам обороны и призвал Евросоюз еще более решительно поддержать Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия научит Европу жить по-новому».

Лусине Баласян