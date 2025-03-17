Цены на огурцы в Ульяновской области — самые низкие в России

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области провело очередной еженедельный мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты. По данным ведомства, в регионе самые низкие цены в России на огурцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

На прошлой неделе сообщалось, что в Ульяновской области самая дешевая в стране белокочанная свежая капуста. Теперь по ее стоимости регион занимает второе место среди субъектов РФ. На этой же позиции Ульяновская области находится по стоимости столовой свеклы.

В целом по России по ценам на 34 из 43 отслеживаемых Росстатом наименования продуктов Ульяновская область занимает первые 25 мест.

Андрей Сазонов