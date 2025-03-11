Самая дешевая капуста в России продается в Ульяновской области

Самая дешевая капуста в России реализуется в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ведомством проводится еженедельный мониторинг потребительских цен на социально-значимые продукты. По его данным, стоимость капусты в Ульяновской области является минимальной среди всех субъектов РФ.

Цены на морковь, свежие огурцы и пшеничную муку также одни из самых низких в России, отметили в ведомстве.

Андрей Сазонов