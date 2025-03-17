Нурлатская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Самарской области за махинации с металлоломом. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нурлате осудили жителя Самарской области за махинации с металлоломом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Нурлате осудили жителя Самарской области за махинации с металлоломом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый, занимая должность начальника участка по переработке металлолома в Нурлате, организовал схему хищения денежных средств. Он подделал документы о поставке более 40 тонн лома и отходов металла, которых фактически не было.

На основании поддельных документов бухгалтерия предприятия перечислила свыше 873 тыс. руб. для оплаты «поставщикам». Однако эти средства мужчина присвоил и потратил на свои нужды.

Подсудимый полностью признал свою вину, но ущерб не возместил. По решению суда гражданский иск потерпевшего был удовлетворен. В качестве наказания обвиняемому назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов