Губернатор Ставрополья поручил местным главам убрать мусор к Пасхе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам округов провести весенние субботники и подготовить регион к празднику Пасхи. Об этом сообщили на еженедельном совещании в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Владимиров отметил, что для православных жителей Ставрополья Пасха и Радоница — особо важные события, когда люди посещают кладбища. Губернатор подчеркнул необходимость подготовки дорог и территорий к этим датам, чтобы обеспечить комфортный доступ граждан к местам захоронений.

«Снег сошёл, стало тепло, надо убираться. Необходимо организовать технику для вывоза мусора. Также напоминаю, что побелка деревьев — отличительная характеристика нашего Ставропольская края. К Пасхе должно быть все сделано»,— сказал Владимир Владимиров.

Капитальный ремонт дорог к кладбищам ведется при поддержке регионального министерства дорожного хозяйства. Работы финансируются из краевой казны. Губернатор также призвал организовать субботники для очистки края от мусора.

Николай Аксенов