Как превратить отсрочку в деньги — об этом рассказал Альфа-Банк на первом бизнес-завтраке по факторингу в Уфе

Предприниматели из разных отраслей малого и микробизнеса города Уфы и Республики Башкортостан собрались, чтобы узнать, как можно получать выручку сразу после поставки, предоставляя при этом заказчику отсрочку платежа.



Встречу открыл региональный управляющий Альфа-Банка Республики Башкортостан Радик Ахметшин, отметив, что факторинг — востребованный финансовый инструмент, который дает предпринимателям возможность успешно развивать бизнес и получать выручку раньше.

По итогам 2024 года рынок факторинга в России достиг почти 3 трлн руб., и 20% его принадлежат Альфа-Банку. В текущих общеэкономических условиях факторинговые решения позволяют масштабировать бизнес и наращивать обороты, не увеличивая при этом долговую нагрузку, что особенно важно для небольших компаний. Также для работы по факторингу не требуется поддерживать кредитовые обороты по расчетному счету и предоставлять залоговое обеспечение.

Используя факторинг, клиент банка оперативно пополняет оборотные средства и закрывает кассовые разрывы, не дожидаясь окончания периода отсрочки платежа. Деньги от банка получает поставщик в момент отгрузки товара или оказания услуги, а погашает долг перед банком — уже его покупатель, просто оплачивая поставки после завершения контрактной отсрочки.

Кроме того, предприниматели, работающие с крупными и крупнейшими компаниями страны, могут увеличить совокупный лимит финансирования, ведь размер лимита в факторинге будет зависеть не от финансового положения клиента, а от его оборота с конкретным покупателем. Также, используя преимущества крупных партнеров-покупателей, клиент Альфа-Банка может получать факторинговые деньги по ставкам дешевле кредита.

При этом получить факторинг проще, чем кредит. Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Республике Башкортостан Александр Леденев рассказал, что банк старается максимально упрощать доступность факторинга для клиентов и вкладывает много ресурсов в диджитализацию процесса.

Чтобы заключить договор факторинга, клиент Альфа-Банка проходит простую процедуру онбординга в личном кабинете — заполняет заявку и прикладывает минимальный пакет документов. При рассмотрении заявок банк использует продвинутую скоринговую модель, которая позволяет эффективно оценить сделку. Решение принимается быстро и учитывает все параметры сделки, что позволяет клиентам рассчитывать на одобрение и получение финансирования, даже если ранее был получен отказ по кредиту. В ряде случаев решение о возможности факторинга и условиях сотрудничества может быть принято в течение дня с момента получения документов от клиента. Подписание договорной документации также происходит онлайн. Кроме того, для клиентов банка доступен сервис проактивного факторинга, позволяющий получать финансирование за 15 минут, выбирая в личном кабинете поставки, уже подтвержденные покупателями к оплате.

Традиционно считается, что факторинг наиболее популярен среди поставщиков торговых сетей, но эксперты Альфа-Банка на примере реальных клиентских кейсов показали, что это заблуждение. Сейчас факторинговые решения популярны у промышленных и логистических компаний, а также компаний, оказывающих услуги и выполняющих подрядные работы. В целом, продукт востребован у предпринимателей малого бизнеса разных отраслей, работающих с покупателями и заказчиками на условиях отсрочки платежа.

Собравшиеся на мероприятии предприниматели приняли активное участие в обсуждении особенностей факторинга и возможностей для развития своего бизнеса. Участников бизнес-завтрака интересовала возможность финансирования поставок и выполненных работ в адрес покупателей, на которых еще не установлены лимиты риска в банке. Эксперты пояснили, что клиенты Альфа-Банка могут получать финансирование, работая не только с крупнейшими компаниями страны, но и с небольшими региональными предприятиями. Банк может установить лимит риска на покупателя без запроса у него документов, а также клиент может получить финансирование в своем лимите риска. Кроме того, гости проявили интерес к дополнительному сервису факторинга, в рамках которого банк помогает клиенту управлять дебиторской задолженностью. Эксперты подробно рассказали о комплексе услуг, помогающих минимизировать или полностью исключить риск неплатежа покупателей.

Участники завтрака сошлись во мнении, что факторинг — очень удобный инструмент, который позволяет не только масштабировать бизнес, но и делать это безопасно.

Чтобы узнать все подробности и воспользоваться факторинговыми решениями, предпринимателям достаточно оставить заявку на сайте банка.

АО «Альфа-Банк»