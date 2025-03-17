В Самарской области осужден узбекский наркокурьер, снятый с поезда на Орск

Октябрьским городским судом вынесен приговор 35-летнему гражданину Республики Узбекистан. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков группой лиц, в крупном размере, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в сентябре 2024 года мужчина вступил в сговор с неустановленным куратором и согласился на роль наркокурьера. После этого он сел на пассажирский поезд Москва — Орск, имея при себе более 20 грамм наркотиков, расфасованных в 100 свертков.

Ему не удалось добраться до места назначения, так как на станции Октябрьск он был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Алексей Алексеев