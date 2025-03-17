Донской бизнес на 7% увеличил свои доходы в 2024 году

Выручка крупного и среднего бизнеса Ростовской области в 2024 году выросла на 7% (331 млрд руб.) и составила 5,1 трлн руб., сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Рост объемов производства отмечался у предприятий обрабатывающей промышленности (9,2%), производителей пищевых продуктов (3,6%), производителей текстильных изделий (0,6%).

При этом, заметно упали темпы роста в производстве одежды (-6,5%), сельском хозяйстве (- 27,6%), уменьшили объемы производства полиграфисты (-15,9%).

В целом по РФ совокупная выручка в прошлом году достигла 292,2 трлн руб. (+16,6%). Наибольший рост наблюдался у компаний Магаданской области (+36,3%), Забайкальского края (+30,4%) и Курганской области (+30,3%).

При этом выручка нефтегазовых предприятий выросла на 17%, до 77 трлн руб. Компании, не связанные с добычей и переработкой нефти и газа, нарастили обороты на 16,4%, до 215,3 трлн руб., - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Валентина Любашенко