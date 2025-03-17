Исполком МОК рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады-2028

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил утвердить бокс в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой международной федерации World Boxing. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Томас Бах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

«Бокс предложено утвердить в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Принять участие в них смогут национальные федерации, которые признаны World Boxing»,— заявил господин Бах журналистам.

В феврале МОК временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на международном уровне. Организация появилась в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В 2019 году IBA была лишена права проводить отбор олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за финансового и управленческого кризиса. В 2023 году организация была исключена из олимпийского движения. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

В состав World Boxing входит 78 национальных федераций с пяти континентов. Организация подала заявку на получение статуса подписанта всемирного антидопингового кодекса, заключила соглашение с Международным агентством тестирования, а также признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Решение о включении бокса в программу соревнований будет принято на сессии МОК, которая состоится в Афинах с 18 по 21 марта.

Таисия Орлова