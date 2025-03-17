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Коммерсантъ FM
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Кадры берут за все

Осужден офицер, вымогавший взятки за службу по контракту

Начальник отделения кадров одной из воинских частей под Иркутском Анатолий Волженцев вымогал взятки у солдат срочной службы, заключивших контракты с Минобороны. За включение в списки на региональные выплаты он требовал половину полагающейся контрактникам суммы 200 тыс. руб. Через посредников и лично он получил 600 тыс. руб. За это лишенный офицерского звания фигурант отсидит пять лет.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел в особом порядке уголовное дело Анатолия Волженцева, начальника отделения кадров воинской части, базирующейся на аэродроме Белая. Майор обвинялся в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки).

Белая — военный аэродром, расположенный в Усольском районе Иркутской области. На авиабазе дислоцируются сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, свои преступления кадровик совершал во второй половине 2023 года. В то время в Иркутской области действовал указ губернатора, согласно которому призывникам, заключившим контракт с Минобороны РФ на прохождение службы в региональных воинских частях, полагалась соцподдержка в виде единовременной выплаты 200 тыс. руб.

В служебные обязанности майора Волженцева входило составление списков таких контрактников, прибывших в его часть, для последующего направления в управление губернатора документов на выплаты. В августе 2023 года он провел беседу с шестью военными, потребовав от них передать ему по 100 тыс. руб. из суммы выплат. При этом он дал понять, что в противном случае «может не составлять никаких документов и выплата вообще не придет». Военнослужащие под этой угрозой согласились передать ему взятки.

Деньги майору Волженцеву были переданы в два предновогодних дня, 28 и 29 декабря, в вечернее время возле торгового центра «Светлана» в поселке Средний. Пятеро военнослужащих передали «откаты» через посредников, еще один — лично.

В ходе расследования майор Волженцев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, «содействовав раскрытию и расследованию дела, сообщил неизвестные следствию обстоятельства совершенного преступления, разъяснил механизм получения взяток». В связи с этим дело в суде рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Анатолию Волженцеву пять лет колонии строгого режима. У него было конфисковано 600 тыс. руб. Фигурант лишен звания, а после освобождения в течение пяти лет не сможет занимать руководящие должности. Анатолий Волженцев, не согласившись со сроком, назначенным ему гарнизонным судом, обратился во 2-й Восточный окружной военный суд, однако тот оставил приговор в силе.

Влад Никифоров, Иркутск

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