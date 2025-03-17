МегаФон прокачал сеть в Усть-Лабинском районе Кубани

В смартфонах и планшетах жителей в центральной части региона на реках Кубань, Лаба и Кирпили стала доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Инженеры МегаФона определили места с высокой нагрузкой и растущей активностью абонентов, после чего построили в этих локациях новое телекомоборудование и модернизировали действующее.

Фото: Пресс-служба Мегафон

Изменения почувствовали свыше 57 тысяч человек, проживающих в городе Усть-Лабинск, станице Ладожской и хуторе Аргатов. Оборудование работает в среднем и высокочастотном диапазоне, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, равномерное распределение пользователей и отличное проникновение в закрытые помещения.

Территории, где прошли работы, включают жилые массивы, парки, торговые центры, социальные учреждения. Особое внимание оператор уделил туристическим местам. К примеру, в Аргатове расположен Крестово-купольный Свято-Владимирский храм. Строение повторяет Церковь Покрова на Нерли во Владимирской области и ежегодно принимает сотни туристов.

«После обновления телеком-инфраструктуры местные и приезжие Усть-Лабинского района стали тратить на 22% больше трафика ежемесячно. Качественное покрытие сети существенно упрощает повседневные задачи в интернете, позволяет общаться в мессенджерах, отправлять впечатляющие фото и видео за считанные секунды», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Только сначала года абоненты оператора, пребывающие в Усть-Лабинском районе, прокачали больше 550 Тбайт дататрафика. Для сравнения — такой объём дает возможность посмотреть более 360 тысяч фильмов в разрешении для смартфона.

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