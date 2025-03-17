В Самаре проводят доследственную проверку из-за гибели рабочего на стройобъекте

В субботу днем, 15 марта, в Самаре на строительном объекте «на грузоподъемном кране произошло падение металлической опалубки на рабочего». Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары организовал доследственную проверку по данному факту. Следователь осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию. Также опрошены свидетели и назначены первоначальные судебные экспертизы. Выполняются и другие действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева