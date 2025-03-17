В Самаре проводят доследственную проверку из-за гибели рабочего на стройобъекте
В субботу днем, 15 марта, в Самаре на строительном объекте «на грузоподъемном кране произошло падение металлической опалубки на рабочего». Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ленинский межрайонный следственный отдел Самары организовал доследственную проверку по данному факту. Следователь осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию. Также опрошены свидетели и назначены первоначальные судебные экспертизы. Выполняются и другие действия для установления всех обстоятельств произошедшего.