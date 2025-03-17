«Ситилинк» оштрафован на 350 тыс. рублей за спам-рассылку в Свердловской области

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало ООО «Ситилинк» на 350 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе, выразившееся в распространении спам-сообщений без согласия адресатов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В УФАС поступила жалоба от жителя Свердловской области, который получал на свою электронную почту рекламные предложения от «Ситилинка», не давая согласия на их получение. Компания объяснила рассылку техническим сбоем.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе», рассылка рекламы по электронной почте допускается только после получения предварительного согласия гражданина.

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей, направленной без согласия адресата, и оштрафовала «Ситилинк» на 350 тыс. руб. В ходе рассмотрения дела распространение рекламы было прекращено.

Полина Щуцкая